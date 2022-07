Alunos da rede municipal de Porto Alegre retornam às aulas na segunda-feira

publicidade

As aulas das escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil de Porto Alegre serão retomadas nesta segunda-feira, 1, após o recesso que começou no dia 18 de julho. O ano letivo começou para os mais de 47 mil alunos em 21 de fevereiro e terminará em 23 de dezembro – incluindo oito sábados.

De acordo com a Secretaria de Educação, o Ensino Fundamental e Médio terão organizações de dias letivos diferentes da Educação Infantil, Especial, EJA e do Curso Normal, mas todos manterão a carga horária de 200 dias.

Reorganização curricular

Neste segundo semestre, as escolas de Ensino Fundamental estarão engajadas no programa de Recomposição de Aprendizagem. A proposta prevê a reorganização do currículo com prioridade às habilidades e competências essenciais para cada ano do Ensino Fundamental.

Nesse sentido, ações e estratégias serão implementadas favorecendo o processo de construção de conhecimento dos estudantes. Com isso, estão sendo desenvolvidos, além de um currículo diferenciado, metodologias inovadoras, arranjos didáticos diferenciados, capacitação dos professores e das equipes pedagógicas. Essas ações têm o intuito de recompor as aprendizagens que foram defasadas em decorrência da pandemia de Covid-19.

Cartão TRI Escolar

Os estudantes que possuem o Cartão TRI e já fizeram o cadastro na entidade estudantil precisam fazer a atualização para que os créditos com os novos percentuais de desconto, previstos na Lei Municipal 12.944/21, possam ser carregados no cartão e utilizados nos ônibus.

Para facilitar o atendimento, foi montado um calendário conforme o mês de nascimento do estudante. Nos dias pré-estabelecidos, os beneficiados devem comparecer a um dos locais levando o cartão escolar TRI.

Confira o calendário conforme mês de nascimento

Janeiro: dias 3 e 4 de agosto

Fevereiro: dias 5 e 8 de agosto

Março: dias 9 e 10 de agosto

Abril: dias 11 e 12 de agosto

Maio: dias 15 e 16 de agosto

Junho: dias 17 e 18 de agosto

Julho: dias 19 e 22 de agosto

Agosto: dias 23 e 24 de agosto

Setembro: dias 25 e 26 de agosto

Outubro: dias 29 e 30 de agosto

Novembro: dias 31 de agosto e 1º de setembro

Dezembro: dias 2 e 5 de setembro