Aplicação de provas do Saeb começa nesta semana

publicidade

Nesta segunda-feira inicia a aplicação dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023. As provas são realizadas, até o dia 17/11, em todos os municípios brasileiros. A estimativa é de que mais de 8,4 milhões de estudantes, cerca de 384,3 mil turmas, de 190,1 mil escolas participem dos exames.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a produção, distribuição e aplicação das provas são realizadas de forma escalonada, para que sejam consideradas as características e peculiaridades de cada localidade do país. Já que, além dos testes referentes ao ensino, o Saeb ainda apura informações, via questionário eletrônico, relacionadas à qualidade da Educação Básica, como atendimento escolar, investimento, gestão, equidade, direitos humanos, entre outras.

É através destes formulários que dirigentes municipais fornecem dados sobre o funcionamento das redes. Também diretores e professores respondem a respeito da experiência profissional, violência no ambiente escolar, recursos didáticos, práticas pedagógicas desenvolvidas, dificuldades de aprendizagem dos alunos e infraestrutura do local.

Para os estudantes, os questionários são aplicados de forma impressa, em conjunto com os testes cognitivos. Os formulários abordam temas como condição socioeconômica, participação da família, interação com professores e colegas, além de atividades pedagógicas desenvolvidas.

Dados sobre o Saeb

Realizada desde 1990, a avaliação oferece subsídios para a elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais no Brasil.

Permite, ainda, que diferentes níveis governamentais avaliem a qualidade do ensino.

Acesso à Portaria do Saeb, na íntegra, neste link.

Veja Também