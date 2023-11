Atividades lúdicas e obras atraem o público infantil para a Feira do Livro

publicidade

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, há duas semanas movimentando a Praça da Alfândega, seguirá espalhando literatura até 15/11, sem esquecer do público infantil. Para a próxima semana, estão programadas exposições, contação de histórias, sessões de autógrafos, entre outras atividades, em espaços da Feira e outros locais da cidade.

Cerca de 280 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Farroupilha, das unidades Três Figueiras e Corrêa Lima, na Capital, autografaram ontem “Pontos Turísticos de Porto Alegre por Diferentes Olhares”. Na Praça de Autógrafos da Feira, a obra foi divulgada e festejada. A produção foi escrita e ilustrada pelas crianças durante o ano letivo. A coordenadora de Ensino dos anos iniciais do Farroupilha, Alice Rigoni Jacques, conta que o trabalho literário sobre a cidade ocorre desde 2019. Explica que esse projeto interdisciplinar envolve todas as áreas do conhecimento, apresentando viés de preservação da cultura, interligada com os açorianos, que fazem parte das nossas origens. “Cada turma estudou um dos pontos turísticos, suas características, função e história. Fizeram um city tour, para conhecer mais sobre a história de Porto Alegre; construíram texto coletivo; e fizeram aquarelas, nas aulas de Arte”.

Além da programação com atividades lúdicas e atrações culturais, a Feira do Livro mantém boas ofertas nas bancas, para todos os gostos e idades. Os expositores voltados ao público infantil e juvenil estão próximos ao Memorial do RS e ao Museu de Arte do RS (Margs).

* Sob supervisão de Maria José Vasconcelos