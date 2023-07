Aula experimental, IFSul e Fies. Conferir a Agenda do Ensino desta terça-feira, 4 de julho

publicidade

Técnico em Enfermagem

A Escola Profissional Fundatec inscreve para a aula experimental “O dia a dia do Técnico em Enfermagem na prática”. Haverá uma turma hoje (4/7), pela manhã; e no dia 6/7, à noite, onde os participantes conhecerão melhor essa atividade e terão a oportunidade de descobrir mais sobre mercado de trabalho e campo de atuação do profissional da área de Enfermagem. A atividade gratuita é presencial, na sede da empresa (rua Professor Cristiano Fischer, 2012, bairro Partenon), em Porto Alegre. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível.

IFSul em Venâncio Aires

Até amanhã (5/7), o Campus Venâncio Aires do Instituto Federal Sul-rio-grandense inscreve à seleção complementar para dois cursos Técnicos presenciais (na Avenida das Indústrias, 1865 / bairro Universitário). São 8 vagas públicas para Eletromecânica; e 6 vagas para Refrigeração e Climatização. O sorteio será realizado no dia 7/7, às 16h. Inscrição pelo formulário. Edital disponível no site do IFSul.

Fies na UCS

Entre hoje (4/7) e sexta-feira (7/7), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) inscreve, gratuitamente, a 1.020 vagas presenciais para ingresso em graduação via Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A classificação será por meio da nota do Enem (de 2010 em diante). Mais informes e inscrições pelo site.