Bienal do Mercosul oferece transporte gratuito para escolas da rede pública do RS

Alunos da rede pública interessados em conferir as exposições da 13ª Bienal do Mercosul, que ocorre em Porto Alegre até 20 de novembro, podem contar com transporte gratuito até os museus. O evento de arte oferece transporte a escolas públicas, às 9h30min e 14h30min, de terça a sexta-feira, em um raio de até 50 km do Centro da Capital.

Assim, podem visitar gratuitamente os museus alunos de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Ivoti, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.

A organização informa que o pedido de transporte deve ser feita no agendamento, com sete dias de antecedência. Grupos de até 25 pessoas devem ter um responsável. E na Educação Infantil, um responsável a cada 10 alunos. Agendamentos neste link.