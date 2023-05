Bolsa de pesquisa, curso e graduação; Confira a agenda do Ensino desta quarta-feira, 10 de maio

publicidade

Bolsas de Pesquisa Ufrgs

A Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) da Universidade Federal do RS (Ufrgs) publicou os editais de 2023 do Programa de Bolsas de Iniciação Científica e do Programa Ciência na Sociedade Ciência na Escola. Ao todo, são ofertadas cerca de 1,6 mil bolsas, com inscrições até 26/5. Os pesquisadores já contemplados em edições anteriores também deverão encaminhar solicitação através dos novos editais. Os formulários de submissão estarão disponíveis no Portal do Servidor. Dúvidas pelo e-mail: bolsas.ic@propesq.ufrgs.br.

Vestibular de Medicina

Estão abertas as inscrições, até o dia 11/6, para o Vestibular de Inverno 2023 do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A prova será aplicada de forma presencial no Campus Sede, em Caxias do Sul, no dia 18/6. São 50 vagas ofertadas e a relação dos candidatos aprovados estará disponível no site da UCS até o dia 21/6.

Capacitação Gratuita

A Assessoria de Proteção à Criança e ao Adolescente da Rede Marista e a Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) oferecem o curso gratuito em “Proteção, cuidado e manejo com a criança e o adolescente vítima de violência sexual”. A capacitação inicia dia 31/5, na modalidade híbrida. No ato da inscrição o estudante deve escolher se quer fazer a aula presencial na PUCRS, em Porto Alegre, todas as quartas-feiras, das 19h às 20h30min; ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD). A certificação terá uma carga horária de 9 horas, divididas em seis encontros.