Bolsas de estudo, vestibular e pós-graduação. Conferir a Agenda do Ensino deste sábado, 12 de agosto

publicidade

Bolsas para Pós

A Universidade La Salle, de Canoas, inscreve, até 20/8, para 28 bolsas integrais nos cursos de pós-graduação. As aulas poderão ser on-line ou presenciais (Av. Victor Barreto, 2288). São oportunidades de especializações e MBAs. Informes no site da instituição.

Descontos Graduação

A Estácio, com diversas unidades no RS, está com inscrições abertas para o Vestibular Social. Através da seleção serão concedidos descontos de 100% nas mensalidades, durante todo o curso de graduação. Podem concorrer às cinco bolsas de estudo, os candidatos que ainda não tenham formação superior e que obtiverem o melhor aproveitamento na avaliação. Aqueles que não forem contemplados com 100% de desconto, ainda poderão obter bolsa de 70%. Acesso ao regulamento completo e cursos no site da Estácio.

Especialização Gratuita

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abrirá inscrições, de 30/8 a 23/10 para o processo seletivo de novos alunos para a Especialização em Educação, curso ligado à Faculdade de Educação (FaE). A pós-graduação é presencial e gratuita, com ingresso previsto para o 1º semestre de 2024. Mais informações no Edital.