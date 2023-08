Bolsas, especialização e curso técnico. Confira a Agenda do Ensino desta segunda-feira, 28 de agosto

publicidade

Especializações Uergs

A Universidade Estadual do RS (Uergs) prorrogou, até 31/8, as inscrições para os cursos de especialização em: Biotecnologia (Porto Alegre); Gestão Ambiental na Indústria (Bento Gonçalves); Educação Básica: reflexões teórico-práticas (Caxias do Sul); Educação Musical (Porto Alegre); e Meio Ambiente e Biodiversidade (Osório).

Técnicos Gratuitos

O Senac Comunidade, na Capital, inscreve, até 8/9, para os cursos técnicos gratuitos em Recursos Humanos e em Marketing. Para concorrer é preciso ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos, idade acima de 16 anos e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.

Bolsas de Mestrado

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferece 43 bolsas de estudo, de 50%, em mestrados. Podem participar matriculados no 1º ou 2º semestres de 2023 e novos ingressantes. Detalhes no site da instituição.