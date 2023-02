Brigada Militar abre Operação Volta às Aulas 2023 no Rio Grande do Sul

publicidade

Foi aberta, hoje pela manhã, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a Operação Volta às Aulas 2023 da Brigada Militar. O ato, organizado pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM, teve a presença de autoridades da corporação, representantes do colégio e outras unidades de ensino estaduais e municipais da Capital, além de alunos, pais e responsáveis.

O evento ocorreu de forma simultânea na quinta-feira nos 16 Comandos Regionais de Polícia Ostensiva (CRPOs) gaúchos. “Agradeço muito a presença de todos, em especial a comunidade escolar. Quero agradecer também a parceria de sempre que temos com a BM, pronta para atender eventuais situações que às vezes passamos na escola”, afirmou a diretora do colégio Uruguai, Arlete Maria Giovanella Xavier.

Em seguida, o subcomandante-geral da BM, coronel Douglas da Rosa Soares, salientou que o momento refletiu a importância que a Brigada Militar atribui às unidades de ensino. “A BM tem no segmento escolar uma grande preocupação, pois os alunos são o futuro de nossa nação. É através da construção do intelecto que poderemos construir um futuro melhor para nossas cidades, Estado e país. Passará pelas mãos de vocês o futuro de nossa sociedade”, disse ele.

A Operação Volta às Aulas objetiva de forma permanente combater a violência dentro das escolas, bem como possíveis delitos nas áreas externas, por meio da patrulha escolar, encarregada do policiamento ostensivo. Dentro dela, ocorrem palestras educativas, além de reuniões periódicas com as equipes diretivas, a fim do compartilhamento de dificuldades e busca de soluções.