Censo da Educação Superior 2023 define cronograma

O Censo da Educação Superior 2023 já tem datas e procedimentos definidos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) estabeleceu o cronograma, que terá a coleta de dados entre 1º/2 e 14/6/2024.

As informações são declaradas pela Instituição de Ensino Superior (IES). E os procedimentos ocorrem via Sistema Censup, por todas as instituições federais, estaduais, municipais, privadas, comunitárias ou especiais que oferecem cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Já entre 13 e 24/5, o Inep verificará, em IES selecionadas (in loco ou por videoconferência), a declaração dos dados censitários. E o ajuste dos informes acontecerá de 13/5 a 14/6. Já a divulgação dos resultados finais da pesquisa está prevista para o dia 27/8/24.

O Censo da Educação Superior é anual; serve como instrumento de pesquisa sobre as IES do Brasil; e os resultados finais passam a figurar como dados oficiais.