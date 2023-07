Censo Escolar, Pecim e IFSul. Conferir a Agenda do Ensino deste sábado, 22 de julho

publicidade

Censo Escolar 2023

Até 31/7, a primeira etapa do Censo Escolar segue aberta para declaração. Os participantes devem preencher os formulários on-line, no Sistema Educacenso, ou realizar a migração de dados dentro do prazo. As características declaradas são cor e raça. Essa pesquisa é coordenada pelo Inep e realizada em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Resulta em um instrumento de coleta de informações da Educação Básica. Informes sobre o Censo. Sistema do Educacenso.

Pecim

O governo federal publicou, no Diário Oficial da União de 21/7, o decreto que revoga o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim). O texto prevê 30 dias para que o Ministério da Educação (MEC) estabeleça o plano de transição para o encerramento das atividades. Entes federativos participarão do planejamento, que integra o compromisso de finalizar o Programa sem comprometer o cotidiano das escolas. Com o encerramento, cada instituição deverá definir estratégias específicas para reintegrar-se às redes regulares.

Concurso no IFSul

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) divulgou (em 19/7) dois editais de concursos para preenchimento de cargos técnico-administrativos de nível Médio e Superior. As inscrições poderão ser feitas de 1º a 31/8, pelo site da instituição. As vagas são para as regiões de Camaquã, Jaguarão, Passo Fundo, Pelotas, Sapiranga e Santana do Livramento. E a previsão é que os selecionados sejam nomeados ainda neste ano.