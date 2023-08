Centro Universitário Metodista IPA informa sobre suspensão de atividades

publicidade

A suspensão de atividades do Centro Universitário Metodista IPA, anunciada na segunda-feira (7/8), foi tratada entre docentes e representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro/RS). No encontro, educadores do IPA apresentaram relatos e preocupação com a suspensão de trabalhos acadêmicos em Porto Alegre, oficialmente previstos por 60 dias. E a direção do Sinpro/RS esclareceu questões funcionais e tratadas com a Rede Metodista.

Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS, revela que os docentes estão “preocupados e angustiados” com a situação. “Agora, vamos aguardar as resoluções sobre a carga horária dos professores, mas não aceitaremos que o contrato fique reduzido a uma carga horária residual”. O dirigente reitera o posicionamento do Sindicato, que considera a suspensão como o encerramento de atividades.

Em comunicado oficial, a Reitoria do Centro Universitário Metodista IPA publicou esclarecimento à comunidade acadêmica: “Após inúmeras análises, a Rede Metodista de Ensino entendeu que é preciso passar por uma reestruturação profunda visando ao seu reposicionamento no cenário da Educação no Brasil. Para tanto, dentro desta reestruturação, tomou-se a decisão da supressão de turmas deficitárias dos seus cursos de graduação”. Acesso à nota, na íntegra neste link.

A reitora Vera Maciel afirma que os docentes não serão demitidos, mas terão redução na carga horária e serão readequados para outras tarefas, pois “não irão mais existir as turmas que eles eram professores”. Acrescenta que a preocupação da Reitoria é com a comunidade interna e com os alunos, que serão transferidos para outras Instituições de Ensino Superior (IES). “Estamos, paralelamente, fazendo esse redesenho das tarefas dos professores, o que está em análise.”

O Centro IPA possui, atualmente, 372 alunos matriculados. Destes, 110 permanecerão na instituição, para terminar a graduação, pois estão em semestres finais. E os outros 262, serão transferidos, em parceria, para outras IES. Mais informes sobre transferências.

*Sob supervisão de Maria José Vasconcelos