Colégio de Novo Hamburgo busca premiação com ajuda da comunidade

publicidade

Estar entre as três melhores escolas do mundo foi o primeiro passo da Escola Municipal de Educação Básica Profª Adolfina Diefenthäler, em Novo Hamburgo, em direção ao reconhecimento internacional. Agora, o desafio continua, em busca do prêmio na categoria “Colaboração da Comunidade”, do World’s Best School Prizes, premiação da T4 Education (Reino Unido). E, para isso, conta com votos da comunidade.

Classificada no “Oscar” da educação, a instituição iniciará as celebrações neste sábado, às 13h30min, no ginásio, com a festa “Colorindo Caminhos”. A diretora Andrea Zimmer conta que essa é uma das ações para chamar a comunidade, que pode auxiliar na conquista do prêmio. Isso porque há uma votação popular, até o dia 2/10, para ajudar na escolha das premiadas. “Estamos engajados na causa. Enviamos um QR Code para as famílias acessarem a votação, e distribuiremos informações nas sinaleiras.” A votação aberta pode ser acessada neste link.

O projeto que classificou a escola iniciou em 2013, chamado de Gestão Democrática. “Realizamos assembleias uma vez por mês com pais, funcionários e alunos, separadamente, para decidir sobre a rotina escolar. E, anualmente, temos conferência, em que, juntos, pensamos em ações para o ano seguinte.” Em 2022, o encontro será em 22 de outubro.

Se vencer na categoria em que concorre com uma escola da Escócia e outra da Índia, a instituição gaúcha receberá 50 mil dólares. Segundo Andrea, independentemente do resultado, a classificação já é motivo de orgulho e ajuda a construir novo olhar sobre o ensino público. “O prêmio pode colocar a escola pública, a rede municipal hamburguense, no topo do mundo. A classificação significa dizer que há trabalho de qualidade na escola pública e que temos bons profissionais.”