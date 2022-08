Começa força-tarefa para atualização do TRI Escolar em Porto Alegre

publicidade

Começou nesta quarta-feira uma força-tarefa para atualização do cartão TRI Escolar de aproximadamente 20 mil estudantes de Porto Alegre que já fizeram a renovação ou a primeira via nas entidades estudantis. O trabalho é resultado de uma parceira entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP). Até o dia 15 de setembro deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação (Smed), no Centro da Capital, ou no Posto do Terminal Triângulo, na zona Norte, os estudantes que possuem cartão com numeração inferior a 98.0300748216.

Quem entregou a documentação a partir do dia 15 de julho ou solicitou a segunda via nesta data não precisa revalidar. A atualização é necessária para a concessão dos descontos previstos na lei municipal 12.944/21. Conforme a legislação, o aluno pode ter desconto de 25%, 50%, 75% e 100%. A faixa em que o estudante se enquadra depende da renda familiar per capita e do nível de ensino. Para facilitar o atendimento foi montado um calendário de acordo com o mês de nascimento do estudante. Nos dias pré-estabelecidos, os beneficiados devem comparecer a um dos locais levando o cartão.

“É importante o comparecimento de todos para o recebimento do benefício a que tem direito conforme a nova lei. O atendimento é bastante rápido e, a partir dele, o aluno já poderá adquirir créditos com os percentuais de desconto que tem direito”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. Segundo ele, a atualização do cartão para os novos descontos não substitui a renovação. O estudante que ainda não renovou o TRI deve ir até a entidade estudantil que o representa para fornecer documentos e saber em qual faixa de desconto se enquadra. Após a aprovação e liberação pela EPTC, e com o cartão devidamente habilitado para os novos descontos, o estudante estará apto a fazer a compra dos créditos.

A recarga pode ser feita nos postos do TRI, pelo site ou pelo app do cartão, disponível na Play Store e App Store. Estudantes do Ensino Fundamental com renda familiar per capita de até R$ 1.650,00 recebem 100% de isenção na primeira viagem; alunos dos ensinos Médio e Técnico com ganhos de até R$ 1.650,00 recebem 75%, e os de cursos profissionalizantes, graduação e preparatório, também com proventos de até R$ 1.650,00 ficam com 50%. É prevista isenção de 50% para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.650,00 e R$ 1.925,00. A isenção de 25% é para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante, graduação e preparatório que comprovem renda familiar per capita entre R$ 1.925,00 e R$ 2.200,00.

Confira o calendário

Nascidos em janeiro: 3 e 4 de agosto

Nascidos em fevereiro: 5 e 8 de agosto

Nascidos em março: 9 e 10 de agosto

Nascidos em abril: 11 e 12 de agosto

Nascidos em maio: 15 e 16 de agosto

Nascidos em junho: 17 e 18 de agosto

Nascidos em julho: 19 e 22 de agosto

Nascidos em agosto: 23 e 24 de agosto

Nascidos em setembro: 25 e 26 de agosto

Nascidos em outubro: 29 e 30 de agosto

Nascidos em novembro: 31 de agosto e 1º de setembro

Nascidos em dezembro: 2 e 5 de setembro

De 6 de setembro até 15 de setembro para quem perdeu o prazo

Locais: sede da Smed (rua dos Andradas, 686) e Terminal Triângulo (Assis Brasil)