Congresso do Ensino Privado aborda "Essência e saberes da Educação"

O 17º Congresso do Ensino Privado, reconhecido evento educacional gaúcho, começa nesta quarta-feira (19/7). Promovido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe/RS), os três dias de programação reunirão mais de 1,5 mil professores e gestores, com representação de 131 escolas, especialmente das particulares, mas com grande demanda e envolvimento de educadores de redes públicas.

Sempre preocupado em debater questões da atualidade e de interesse educacional, o Congresso, que acontece a cada dois anos, nesta edição desenvolverá o tema “Essência e saberes da Educação”, propondo reflexão sobre as raízes que fundamentam o processo educativo até os frutos que podem ser colhidos por meio da educação. Este tradicional evento do ensino privado do RS, iniciado em 1996, retoma as atividades presenciais nesta edição, após quatro anos, em razão de ter sido on-line em 2021, por causa da pandemia.

Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinepe/RS, revela que ampla e variada programação está previstas para os dias 19, 20 e 21/7, no Centro de Eventos da PUCRS (av. Ipiranga, 6681), em Porto Alegre. Uma das novidades é que além das palestras gerais, o 2º dia contará com cinco palcos simultâneos, para abordagens em diferenciadas áreas de atuação, que o participante poderá escolher, conforme o interesse. “É com satisfação que fazemos o Congresso. Um espaço especial de encontro, convívio e interação, que se mistura a trabalho sério em prol do ensino”, avalia Dalpiaz. Inscrições no site do Sindicato.