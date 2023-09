Curso popular, Vestibular URI e Colégios da UFSM. Confira a Agenda do Ensino desta terça-feira, 26/9

publicidade

Curso Popular de Idiomas na Ufrgs

Até 12/10, o Centro Estudantil do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, inscreve estudantes da Ufrgs para seu Curso Popular de Idiomas (CERIdiomas). As aulas começarão dia 16/10 e serão on-line (com baixo custo; ou bolsa de estudo, mediante processo seletivo). As vagas são para turmas de Espanhol, Francês, Inglês e Russo, em diversos níveis. Inscrição: https://linktr.ee/ceridiomas. Mais informações pelo e-mail idiomas@ceriufrgs.com.



URI Santo Ângelo inscreve para Vestibular

Estão abertas, até 25/10, as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), no Campus Santo Ângelo. Esta seleção oferece 870 vagas, em 15 cursos. A prova de Redação será aplicada dia 29/10, às 13h. E também será possível ingressar por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado de 2015 a 2022. A divulgação dos classificados será a partir das 10h30min de 31/10. E a matrícula dos ingressantes ocorrerá entre 31/10 e 3/11. Detalhes: www.vestibular.uri.br.



Colégios da UFSM

Até 8/11, ficam abertas as inscrições ao processo seletivo para ingresso no Ensino Médio, do Colégio Politécnico; e aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism). Ambos para estudos a partir do início letivo de 2024. O total é de 110 vagas (35, para o Ensino Médio; e 75, ao Ctism), distribuídas em três cursos: Técnico em Eletrônica; Técnico em Informática para a Internet; e Técnico em Mecânica. O Processo Seletivo será em 17/12, das 8h às 12h. Mais informes no Edital.