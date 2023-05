Dia do Vestibulando é celebrado hoje

publicidade

Para homenagear e reconhecer o esforço de estudantes que se preparam para ingressar no Ensino Superior, hoje (24/5) é celebrado o Dia do Vestibulando. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o vestibular começou a ser utilizado como método de seleção nas universidades brasileiras no início do século XX. E, segundo o livro “Movimento 24 de Maio: a luta estudantil pela ampliação das faculdades de Medicina”, lançado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), o Dia do Vestibulando foi instituído, oficialmente, em 1962, por meio de um Projeto de Lei, assinado pelo deputado Farabulini Júnior.

A publicação inclui depoimentos de estudantes do antigo curso preparatório de Medicina da capital paulista e, ainda, documentos oficiais e registros históricos da época. Conforme o material, a data, mesmo antes de ser oficializada, já havia obtido notoriedade, em 24/5/1961, quando estudantes realizaram passeata, insatisfeitos com as poucas escolas superiores de Medicina existentes no Brasil.

De lá pra cá, novas universidades e variadas formas de ingresso surgiram, além do tradicional vestibular, até hoje aplicado por Instituições de Ensino Superior (IES) no país. Entre as possibilidades, estão alternativas como: uso da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); realização de prova de Redação; utilização do histórico escolar do Ensino Médio; entre outras, que visam facilitar e ampliar o acesso acadêmico.