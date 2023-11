Feevale: qualidade, tecnologia e benefícios

publicidade

Comprometida com ensino de qualidade e inserção comunitária, a Universidade Feevale, com polos em todo o RS, disponibiliza ampla oferta de cursos a distância por meio da Feevale Digital. Além de planejados e desenvolvidos pelos próprios professores da Universidade, os cursos contam com reconhecido quadro docente de mestres e doutores.

Simone Moreira dos Santos, assessora pedagógica da Feevale Digital, revela que aulas e materiais são criteriosamente planejados, com acompanhamento de equipe multidisciplinar e especializada – com atenção, do design ao pedagógico – e focada em proporcionar a melhor experiência ao estudante. “Nossos cursos possuem currículo flexível e inovador, sempre acompanhando as tendências e inovações do mercado.” A dirigente acrescenta que há prática desde o começo do curso, facilitando o contato do aluno com o mundo do trabalho e a área desejada. E aponta que a interação com tutores, professores e coordenadores ocorre por diferentes canais, como o próprio ambiente virtual de aprendizagem, e-mail, telefone, mensagens e presencial nos polos.

Serviços e parcerias que a Feevale mantém em diversos setores asseguram benefícios e facilidades aos acadêmicos, em cursos digitais ou presenciais. “E os estudantes também podem utilizar a infraestrutura da Instituição e de seus polos; e possuem acesso à biblioteca física e digital, com amplo acervo para os estudos”, complementa.

A Universidade disponibiliza, a estudantes e à comunidade em geral, visitas guiadas aos três campi (dois, em Novo Hamburgo; e um, em Campo Bom), que podem ser agendadas pelo e-mail (visite@feevale.br). E outras dimensões inovadoras são, em alguns cursos, os projetos integradores (aprender fazendo); e os projetos interdisciplinares (integram diferentes disciplinas).

As formas de ingresso para cursos digitais são via Redação Feevale On-line; ou aproveitamento das notas do Enem (de 2020 a 2023). E as inscrições gratuitas vão até as 12h de 6/3/24.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José