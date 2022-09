EBC Group é o vencedor de leilão para recuperação judicial do Colégio IE de Passo Fundo

publicidade

O EBC Group foi o vencedor do leilão no processo de recuperação judicial do Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo (Colégio IE). O anúncio foi feito pelo leiloeiro oficial, Norton Jochims Fernandes, na tarde desta segunda-feira.

Nos próximos dias, a empresa notificará a decisão ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e aguardará pela deliberação do órgão. Conforme o EBC Group, a transição acontecerá de forma transparente para todos os envolvidos.

"O objetivo é dar continuidade ao ensino já realizado pela escola, nos termos do edital de arrematação, com a revitalização do plano político pedagógico, manutenção dos valores institucionais e agregação de atividades que venham a beneficiar um ensino de qualidade, focado em conceitos de formação integral do cidadão e com múltiplas linguagens, além de promover o fortalecimento da escola com respeito ao patrimônio histórico centenário do educandário", diz trecho de comunicado.

Sobre o ECB Group

O ECB Group, fundado em 2011 em Passo Fundo/RS, é uma holding com investimentos e participações estratégicas em negócios sustentáveis. É atual controladora de 100% da BSBIOS.