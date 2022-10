Edital do concurso público da Seduc deve ser publicado em novembro

publicidade

Com previsão de publicação do edital em novembro próximo, a Secretaria Estadual da Educação prepara a realização de concurso público para o preenchimento de 1,5 mil vagas de professores no Estado. A oportunidade é para docência em Educação Básica, Profissional e Indígena, nas 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). E a banca organizadora é o Instituto AOCP, no Paraná.

O último concurso para professores estaduais ocorreu em 2013, com oferta de 10 mil vagas para o cargo de professor, e tendo como banca a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), extinta em 2018. A prova foi realizada em 30 municípios gaúchos, com registro de 69,5 mil inscritos. E, nessa seleção, foram nomeados 8.546 mil educadores.

Um ano após, em 2014, a Secretaria promoveu concurso para servidor de escola, com o objetivo de preencher 1.391 vagas para diversos cargos; e tendo como banca a Fundatec, em Porto Alegre. Mas, conforme o órgão, ainda não há previsão de nova seleção nessa área. O último edital para professores pode ser acessado neste link.

Mostratec vai ocorrer de 25 a 27 deste mês

A 37ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) será aberta à visitação pública e gratuita neste mês, de 25 a 27/10. O evento, voltado a interessados na área, inclui a Mostratec Júnior; e reunirá jovens pesquisadores de oito países e de 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal, na Fenac, em Novo Hamburgo. O encontro, organizado pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, é considerado o maior do gênero na América Latina. E envolve mais de 600 projetos que concorrem a prêmios. Mais dados: mostratec.com.br.

Escola Adolfina agradece o apoio da comunidade

A Escola Municipal de Educação Básica Profª Adolfina Diefenthäler, em Novo Hamburgo, ficou entre as três melhores do mundo na categoria “Colaboração da Comunidade”, no prêmio World’s Best School Prizes. Em suas redes sociais, o colégio hamburguense agradeceu o apoio de familiares e amigos na premiação, que contava com parte da seleção por meio do voto popular. A vencedora foi a Dunoon Grammar School (na Escócia); e a outra concorrente foi a PCMC English Medium School (Índia). Ver vencedores, premiações e projetos: bit.ly/3ShpQgW.