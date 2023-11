Enade 2023 acontece neste domingo

publicidade

Mais de 408 mil acadêmicos se preparam para realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023, que acontecerá neste domingo (26/11), em todo o país. Concluintes de cursos de graduação selecionados pelo Ministério da Educação (MEC) para esta edição têm até este sábado (25/11) para responder ao Questionário do Estudante, por meio do Sistema Enade.

Os alunos devem fazer a prova e enviar o questionário, ferramentas que permitem ao MEC avaliar o respectivo curso de graduação e a instituição de Educação Superior. Além disso, o instrumento serve para compor o perfil do acadêmico e o contexto dos processos formativos, relevantes para a compreensão dos resultados. O MEC assegura que as respostas específicas de cada estudante são sigilosas e serão tratadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), com o objetivo de geração de estatísticas e indicadores educacionais.

Apenas os inscritos no Enade que já preencheram o Questionário do Estudante é que estão liberados para conferir o local de prova no Cartão de Confirmação da Inscrição, no Sistema Enade. E o acesso aos locais deve ocorrer, no máximo, até as 13h de domingo. Neste cartão, além de informes como local e horário de aplicação, constam os documentos de identificação exigidos e os atendimentos especializados solicitados e aprovados. O Inep recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação no dia da prova.

Provas e Cursos