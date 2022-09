Enade: Nota máxima em 6% dos cursos superiores

publicidade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2021 (Enade) apontou que apenas 6% dos cursos superiores no Brasil atingiram nota máxima. Foram 428 cursos com conceito 5, a melhor nota, dos quase 8 mil avaliados. Mais de 1,6 mil conseguiram a nota 4. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), sendo esta a primeira avaliação após as medidas de combate à pandemia de Covid-19.

O resultado registrou quase 2,5 mil universidades com as notas 1 e 2, as mais baixas. Nas instituições públicas federais, mais de 11% dos cursos atingiram o conceito máximo. Nas particulares com fins lucrativos esse resultado ficou abaixo de 2%. Segundo o levantamento, 67% dos alunos (330.284) vieram de instituições privadas; e 33% (162.177) de públicas. A avaliação abrangeu 1.073 instituições privadas (82%) e 239 públicas (18%).

Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro se destacaram com cursos com as melhores notas. A lista dos cursos pode ser acessada neste link

Pela primeira vez, o Exame teve a maior parte dos candidatos de ensino a distância (EAD), 52%; já na modalidade presencial foi 48%. No entanto, os cursos presenciais conseguiram os melhores resultados, com diferença superior a 12 pontos percentuais no número de cursos com notas 4 e 5.

Foram 492 mil estudantes inscritos, sendo que 370 mil fizeram a prova. Dos inscritos, 74% eram para licenciatura, que abrangeu 17 das 30 áreas avaliadas; 19% para bacharelado (10 áreas); e 7% de cursos tecnológicos (3 áreas). Os alunos estavam matriculados em 1.312 instituições de Ensino Superior. O Exame foi aplicado em 22.671 salas de aula de 1.409 municípios. Sobre o perfil dos estudantes, no geral, a maioria dos participantes era de mulheres; renda de até três salários mínimos; e pais sem Ensino Superior. Os resultados estão neste link.

Destaques no RS

Algumas universidades gaúchas obtiveram nota 5 no Conceito Enade em um ou mais cursos em nível de bacharelado, licenciatura ou tecnológico. São elas:

Bacharelado: Ufrgs, ESPM-POA, UFPel, Univates, UFN, Ulbra e UCS.

Licenciatura: Ufrgs, Unisc, UFSM, PUC-RS, Furg, UFN, UCS, La Salle, Unisinos, Univates, URI e Famur.

Tecnológico: IFRS, Feevale, Unisinos, Fatec Senac, FTEC, Uniftec e Univates.