Enem 2022: começa o primeiro dia de prova com redação e ciências humanas

Começou oficialmente em todo o país o primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os portões foram fechados às 13h, horário de Brasília. Os participantes têm 5h30 para concluir o exame.

A aplicação do exame começou às 13h30 e segue até as 19h deste domingo (13), quando os candidatos terão de responder a questões de linguagens e ciências humanas, além de fazer a redação.

Os estudantes podem deixar o local do exame a partir das 15h30, mas sem levar o caderno de questões. Caso o participante saia antes desse horário, será desclassificado.A partir das 18h30 os participantes poderão deixar o local de prova com o caderno de questões, e a prova será encerrada às 19h.

O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para mais de 3,3 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.