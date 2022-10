Enem 2022: Tire suas dúvidas sobre local, provas e gabaritos

publicidade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que avalia o ensino e desempenho dos alunos no fim da educação básica, exige atenção à saúde, para evitar os “brancos” na hora das provas, e ao cronograma, impedindo atraso em relação a datas. As provas ocorrerão em 13 e 20 de novembro (dois domingos) para cerca de 3,3 milhões de inscritos em todo o país. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, aponta que 146.784 pessoas participarão da seleção no Rio Grande do Sul.

Qual o formato do Enem?

O Exame terá versões impressa e digital. Do total de participantes, 3.331.566 farão a prova em papel, e 65.066, em computador. Nas duas versões o conteúdo é igual e o tempo para realização é o mesmo. Os estudantes receberão informações sobre a inscrição e local de prova através do cartão de confirmação da inscrição, que poderá ser acessado na Internet.

O Enem oferecerá recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social para os estudantes que fizeram solicitações. Entre os atendimentos disponíveis estão prova em braile, tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (libras), videoprova em libras (vídeo com a tradução de itens nessa linguagem) e prova com letra ampliada.

Qual conteúdo é exigido nas provas?

No primeiro dia de aplicação, os inscritos farão provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5 horas e 30 minutos de duração. Já no segundo dia, os participantes resolverão questões de Matemática e de Ciências da Natureza, com tempo de 5 horas para realização. Os conteúdos serão objetivos, com exceção da Redação, que deverá ser escrita à mão, tanto na versão impressa quanto na modalidade digital.

• 13/11 (domingo) - 45 questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol); 45 questões de Ciências Humanas e Redação.

• 20/11 (domingo) - 45 questões de Matemática; e 45 questões de Ciências da Natureza.

Que horas abrem os portões para aplicação do Enem?

Os estudantes que farão o Enem podem chegar nas escolas em que aplicará a prova a partir das 12h. Os portões serão fechados pontualmente às 13h. Os estudantes que chegarem no local de prova após esse horário não terão a entrada permitida. O início da prova será às 13h30, nos dois domingos, com o início da distribuição dos documentos pelo responsável da sala.

No primeiro domingo, o estudante terá 5h30min para realizar a prova, sendo encerrada às 19h. Já no segundo domingo o tempo máximo de duração será de 5h, até as 18h30.

Como encontrar o local de realização da prova?

Segundo o Inep, o local de prova será informado no Cartão de Confirmação de Inscrição, que será disponibilizado neste link. A data em que a consulta estará disponível ainda não foi divulgada.

O que é preciso levar para fazer o Enem?

O participante deve levar um documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, Passaporte e CNH). Este ano, os documentos digitais e-Título, CNH Digital e RG Digital também serão válidos, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas. Além disso, é obrigatório levar caneta esferográfica preta com tubo transparente. Também é recomendado que o participante leve alimentos leves, garrafa com água e o cartão de confirmação impresso.

Como acessar aos gabaritos das provas?

Quem está se preparando para o processo pode acessar as provas e os gabaritos de edições anteriores no site do Inep. Nesse espaço também estão disponíveis diversos documentos de orientação, como edital, cartilha do participante e testes de conhecimento dos conteúdos.

Para avaliar os conhecimentos, os interessados podem acessar gratuitamente o item Questões Enem, um banco preparado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que reúne questões de provas de anos anteriores. Nesse sistema, é possível escolher quais áreas do conhecimento se quer estudar.

Para que serve a nota do Enem?

O Enem é um dos principais meios de acesso dos estudantes ao Ensino Superior, pois as notas podem ser usadas para ingresso no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e ProUni (Programa Universidade para Todos). Também há a possibilidade de pleitear financiamento, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Conteúdos e dicas gratuítas para o Enem

Além do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), empresas também oferecem conteúdo para auxiliar os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 na preparação para as provas. Uma delas é a FTD Educação, editora ligada aos Irmãos Maristas e com sede em São Paulo (SP), que disponibiliza gratuitamente textos, podcasts, videoaulas e redações (140 temas), com atualização constante. Para conferir o material, no portal FTD Resolve, acesse este link.

Já a startup Kultivi oferece conteúdo com dicas para a Redação. Os tópicos Estrutura do Texto, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão podem ser conferidos neste link.

Os estudantes também devem ficar atentos à saúde, para evitar os chamados “brancos” na hora das provas, assim como dores nas costas, no pescoço e ansiedade. Para isso, especialistas indicam equilibrar a rotina de estudos, alimentação correta, boas noites de sono e atividades físicas. “Exercícios simples como esticar as pernas, esticar os braços, alongar e movimentar o pescoço, assim como levantar o tronco e deixar a coluna ereta podem fazer toda a diferença na hora da realização da sua avaliação”, explica o professor de Educação Física, Marcos Gabriel.