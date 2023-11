Enem 2023: 159.734 estão inscritos no Rio Grande do Sul para fazer a prova neste domingo

publicidade

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será neste domingo, 5 de novembro. No Rio Grande do Sul, 159.734 pessoas estão inscritas. Isso representa 4,1% dos mais de 3,9 milhões de candidatos em todo o Brasil.

Nesse domingo, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração. Na próxima etapa, 12 de novembro, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração.

As provas serão aplicadas em 106 municípios do Estado. Ao todo, são 347 locais de prova e 5.817 salas de aplicação. 🗓️📍

O perfil dos inscritos gaúchos🧐

50,5% (80.721) dos participantes são isentos da taxa de inscrição e 49,5% (79.013) pagaram a taxa. 💰

Mulheres são maioria, representando 62,7% (100.126) das inscrições, enquanto os homens são 37,3% (59.608). 💁‍♀️🙋‍♂️

78.223 (49%) já concluíram o ensino médio e 58.544 (36,6%) estão concluindo este ano. 🎓

22.361 (14%) são estudantes do 1º ou 2º ano e farão o Enem para testar conhecimentos. 🧪

Outros 606 (0,4%) também são treineiros, que não cursam nem concluíram o ensino médio. 🏋️‍♂️

Vale lembrar que a isenção da taxa de inscrição é para quem:

Está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2023), em escola da rede pública;

Fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo membro de família de baixa renda e com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). 💼

✅Anota:

- Data das provas: 5 e 12/11/2023

- Consulte o local de prova aqui

- Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023

- Resultados: 16/01/2024

⏰A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília:

- Abertura dos portões - 12 horas

- Fechamento dos portões - 13 horas

- Início das provas - 13h30

- Término das provas 1º dia - 19 horas

- Término das provas 2º dia - 18h30

