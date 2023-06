Enem, competição e curso gratuito. Confira a agenda do Ensino desta quarta-feira, 21 de junho

publicidade

Enem

Termina nesta quarta-feira (21/6) o prazo para pagamento da taxa de R$ 85,00 referente à inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O valor, que confirma a participação do candidato, pode ser pago por pix, cartão de crédito, débito em conta ou por boleto gerado na Página do Participante.

Unisinos

O TecXp TECNOSINOS será dias 1º e 2/7, das 8h30min às 18h, na Unitec 1, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. A competição, voltada a acadêmicos da Unisinos, desenvolverá ideias com a temática “cidades inteligentes”. A maratona provoca os participantes a pensarem soluções inovadoras para as áreas de mobilidade, segurança e acessibilidade. Inscrições gratuitas, até 30/6.

UFPel

O curso de extensão “Sabor se discute”, da Universidade Federal de Pelotas, aborda os sentidos e a degustação de alimentos. Identificação de aromas em vinhos, sabores existentes e apresentação visual de um prato são questões abordadas. É promovido pelo curso de Gastronomia da UFPel, com o professor Iuri Baptista; e composto por 10 aulas, disponíveis gratuitamente no Youtube, com certificado para os concluintes.