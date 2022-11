Enem: conteúdos, pedidos de reaplicação e outras dúvidas sobre a prova deste domingo

publicidade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) dá continuidade ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (20). Serão as provas Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. O participante que faltou ao primeiro dia (13) pode comparecer ao segundo. Já o direito à reaplicação depende das condições elencadas no edital.Problemas logísticos e doenças infectocontagiosas são motivos que respaldam os pedidos para a realização do exame em outra data. O período para fazer a solicitação, por meio da Página do Participante, começa na segunda-feira (21) e termina no dia 25.

O Enem usa o sistema de correção da Teoria de Resposta ao Item (TRI), conhecido como método antichute. Assim, mesmo com o gabarito, não é possível saber a pontuação final. Na prova objetiva, a nota não é calculada levando em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante ao conjunto de questões que formam o exame.

Entender como é feita a correção pode garantir melhor resultado. A TRI estima a dificuldade das questões e avalia o conhecimento dos alunos. Por isso, estudantes com o mesmo número de acertos na prova poderão ter notas diferentes.

Neste sábado (19), antes do exame, os inscritos terão à disposição um super aulão, com revisão das principais matérias que cairão na prova de domingo. A transmissão, oferecida pelo Descomplica, neste link, edtech de cursos preparatórios para o vestibular, ocorre das 9h às 21h, na qual professores explicarão sobre os conteúdos exigidos na última etapa do Enem.

Após a aplicação da prova neste domingo, os estudantes ainda poderão acompanhar os resultados, verificando o gabarito extraoficial, por meio do canal do Descomplica no Youtube. O site do Sistema Positivo também oferece o resultado extraoficial comentado, neste link. E o gabarito oficial sai até 23 deste mês.