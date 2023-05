Enem e Encceja 2023 terão Cartão-Resposta ampliado

publicidade

As edições de 2023 dos exames nacionais do Ensino Médio (Enem) e para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terão cartão-resposta impresso em folha maior e fonte ampliada. A intenção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) é facilitar a realização das provas e dar mais autonomia aos participantes com deficiência visual.

Com a mudança, o Cartão-Resposta, até então impresso em folha A4 e fonte padrão (tamanho 12) a todos os candidatos, agora terá versão adaptada. Assim, será possível solicitar a impressão em folha A3 e fonte 18. Também a folha de Redação poderá ser impressa maior. Por isso, para ter similaridade com a folha regular, haverá uma folha com 25 linhas para a Redação do Encceja/Ensino Fundamental; e 30 linhas para a Redação do Enem e Encceja/Ensino Médio, com espaçamento 1,5 cm.

Uma versão piloto do novo cartão foi usada nas provas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida). A impressão adaptada do cartão poderá ser solicitada pelos candidatos com deficiência visual. Para quem optar pela versão ampliada, o auxílio para transcrição será desabilitado, no ato da inscrição. E quem escolher o cartão regular, seguirá com auxílio de um transcritor.