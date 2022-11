Enem: parlamentares indígenas comemoram tema da redação

publicidade

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 foi comemorado por parlamentares indígenas. Neste ano, os estudantes escreveram sobre os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Nas redes sociais, a deputada federal Célia Xakriabá (PSol-MG) comentou que a escolha do tema permite a valorização da história do Brasil e é motivo de comemoração. "É tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para nossos povos originários. Que isso entre nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras", escreveu.

Outra personalidade que comentou o tema da prova foi a deputada federal eleita Sônia Guajajara (PSol-SP). “Desde a invasão em 1500 nossos direitos tem sido violados, sobretudo, nos últimos quatro anos”, criticou, em referência ao atual governo de Jair Bolsonaro (PL), ao qual ela fez oposição como diretora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

As duas deputadas estão no Egito para participar da COP27 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas). Elas vão falar sobre o papel da mulher indígena no combate às mudanças climáticas. Sônia Guajajara e Célia Xakriabá são nomes cotados para assumir o Ministério dos Povos Originários, nova pasta prometida pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a campanha.

A deputada federal Joenia Wapichana (Rede-RR), que não conseguiu a reeleição, também se manifestou nas redes sociais. "É uma iniciativa justa tanto para a valorização quanto para existência da história e vivência dos povos originários do Brasil."

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 2,4 milhões compareceram ao primeiro dia do Enem. Quem anunciou o tema da redação foi o ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais.

A prova deste domingo foi composta por 45 questões de linguagens (língua portuguesa, inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e a redação. No segundo dia do Enem, marcada para o dia 20, serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.