Enem registra abstenção de 28,1% no 1º dia de provas

Pelo menos 28,1% dos candidatos no país não compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que ocorreu no último domingo (5/11). Os dados preliminares consideram informações de 98% dos locais em que o Exame foi realizado. No RS, dos mais de 159,9 mil inscritos, a ausência atingiu 25,6%.

Ao todo, neste ano, foram mais de 3,9 milhões de inscrições no país; e 71,9% prestaram as provas, em mais de 1,7 mil municípios brasileiros. Entretanto, essa abstenção não é maior que a registrada no ano passado (28,3%). O balanço foi revelado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Manuel Palácios, já na noite de domingo (5/11). Os dados definitivos ainda dependem da consolidação, por parte da empresa aplicadora, e serão informados em janeiro de 2024, na divulgação oficial dos resultados.

O primeiro dia de provas teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação, cujo tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Conforme o Inep, os gabaritos oficiais e os Cadernos de Questões serão divulgados até o dia 24/11.

Um dos questionamentos de formulação é da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que pede anulação das questões 89, 70 e 71 (da prova branca), por considerar de cunho ideológico.

Entre as novidades do Exame 2023, o ministro destaca o aumento de participantes, a adoção de provas coloridas e o uso de cartão-resposta ampliado, para pessoas com deficiência visual. “Conseguimos reverter a tendência decrescente, que havia nas inscrições, até o ano passado. É um esforço que o governo federal tem feito para que os jovens realizem o Enem e também o sonho de entrar na universidade”, salientou Camilo.

No próximo domingo (12/11), serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Reaplicação