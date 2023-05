Enem, seminário e curso. Confira a agenda do Ensino desta quinta-feira, 18 de maio

publicidade

Educação Infantil

A Faculdade de Educação da Universidade Federal do RS (Faced/Ufrgs) inscreve, até 25/5, para o curso gratuito de extensão "Qualidade na Educação Infantil", promovido pelo Centro de Formação de Professores. São 90 vagas, com aulas às quintas-feiras, das 18h30min às 21h30min, incluindo um sábado por mês de estudos presenciais na Faced/Ufrgs (av. Paulo Gama, s/nº, Prédio 12201), em Porto Alegre. O curso é destinado, preferencialmente, a coordenadores pedagógicos de instituições da rede de ensino parceira da Prefeitura de Porto Alegre, para a oferta de Educação Infantil.

Afeto e Assédio

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro/RS) realizará, no dia 27/5, das 9h às 21h, o seminário “Limites entre o afeto e o assédio nas escolas”, voltado a professores da Educação Básica e Superior. A atividade acontecerá de forma híbrida: presencialmente, na sala de eventos da sede da entidade (av. João Pessoa, 919), em Porto Alegre; e via link de transmissão ao vivo, disponibilizado aos participantes. As inscrições são gratuitas e limitadas.

Pré-Enem

As secretarias estaduais da Educação e de Comunicação promovem a 4ª edição do Pré-Enem Seduc RS. O projeto, criado durante a pandemia da Covid-19, terá aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) transmitidas até novembro. E serão reexibidas pela TVE-RS, das 16h às 17h30min, e pelo canal da TV Seduc RS no Youtube.