Ensino Técnico está entre os mais rentáveis do país

Mais de 60 mil vagas em 19 cursos técnicos de nível médio poderão ser ofertadas por instituições privadas de Ensino Superior (Ipes) no país, nas modalidades presencial e à distância (EAD). A Portaria 55/2023, que autoriza essa oferta, foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 29/11.

O prazo para que as Ipes iniciem os cursos e as matrículas é de dois anos, a contar da publicação da Portaria. Os dados ficarão registrados no Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec). E a oferta de aulas em EAD deverá contar, obrigatoriamente, com atividades presenciais no polo de apoio.

Pesquisa

Para além da oportunidade de desenvolvimento profissional, os cursos técnicos estão entre os investimentos públicos mais rentáveis no Brasil. Recente estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, em parceria com o Itaú Educação e Trabalho e o Instituto Unibanco, mostra que, a cada real investido em Educação Profissional e Tecnológica de nível médio, o profissional possui retorno três vezes maior na própria remuneração. Os egressos desses cursos têm 5,5% a mais de chances de entrar no mercado de trabalho formal, quando comparados a trabalhadores sem a formação.

E maiores chances de acessar o mercado também conversam com valorização na remuneração. Assim, o aluno formado em curso técnico poderá ter, ao longo da vida, remuneração cerca de 32% maior do que a de um concluinte no Ensino Médio regular.

Oportunidades

O Senac Tech inscreve ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas/bilíngue. Aulas a partir de 8/4, de segunda a sexta-feira; e carga horária de 1.216 horas. O aluno aprenderá sobre sistemas computacionais.

Outras opções de cursos são ofertados pelo Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung. Atividades gratuitas, com opção on-line. São oportunidades nas áreas de Internet das Coisas, Metaverso, Inovação, Fabricação Digital e Inteligência Artificial. E os participantes ganharão certificação.