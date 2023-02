EPTC divulga ações especiais para volta às aulas em Porto Alegre

publicidade

Nesta quarta-feira, com o começo do ano letivo na rede municipal dos ensinos Fundamental e Médio em Porto Alegre, a Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) dá a largada em diversas ações dentro da Operação Volta às Aulas 2023. A abertura acontece na Escola Municipal Porto Novo, no bairro Rubem Berta, às 13h30min.

Na quinta-feira, às 9h, a EPTC estará na Escola Municipal de Educação Básica Liberato Salzano Vieira da Cunha (Sarandi), parceira do projeto Escola Amiga da EPTC. No local, pais e alunos serão orientados, de forma lúdica, com o mascote Azulito; enquanto o trânsito no entorno será monitorado e haverá orientações – como segurança em embarque e desembarque das crianças, e incentivo ao uso da faixa de segurança nas travessias.

Às 13h30min, a operação atenderá as escolas Municipal Anísio Teixeira (Hípica) e Estadual Especial Renascença (Azenha). Na sexta-feira (24/2), às 8h, o projeto da EPTC estará nas escolas municipais Aramy Silva (Camaquã) e Elyseu Paglioli (Cristal). E, às 13h30min, na Migrantes (São João). Em caso de chuva, as ações poderão ser transferidas.

