Equipe da gestão municipal visita escolas em Porto Alegre

Denúncia de supostas irregularidades na Secretaria de Educação de Porto Alegre (Smed) e de mau uso dos recursos públicos têm mobilizado comunidades escolares, dirigentes e a Prefeitura. Nesta semana (em 13/6), o prefeito Sebastião Melo, o vice-prefeito Ricardo Gomes e a secretária da Educação Sonia da Rosa visitaram a Escola Municipal de Ensino Médio Emílio Meyer. E, até o final da semana, equipes da gestão municipal visitarão as 98 escolas da rede.

Além das vistorias, o prefeito determinou (em 9/6) a abertura de auditoria especial para apurar as ocorrências, com prazo máximo de 60 dias. E foram destinados R$ 3,5 milhões de recursos extras para que as direções escolares realizem reparos em infraestrutura escolar. Em 10 dias, deve ser apresentado o balanço das medidas adotadas e o plano de ação das próximas etapas.

Já o Fórum de Diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Capital emitiu nota de repúdio aos recentes posicionamentos da Prefeitura. No documento, eles destacam, entre outras questões, que não foram consultados sobre a escolha dos materiais; e que existe necessidade de mobiliários para armazenamento e de reforma nos sistemas elétricos para o uso de equipamentos eletrônicos.

Atualmente, os dois pedidos de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para apurar o caso são analisados pela Procuradoria da Câmara de Porto Alegre. No dia 12/6, foram iniciadas as vistorias nas escolas municipais, com o objetivo de verificar a destinação dos equipamentos tecnológicos e materiais didáticos. Durante as visitas, o comitê gestor operacional da Educação também pretende identificar melhorias de infraestrutura que são necessárias ao funcionamento de recursos, como chromebooks, telas interativas, impressoras e aparelhos de ar-condicionado.

Entrega de equipamentos

Paralelamente, a Smed abriu prazo, até 21/6, para nova etapa de distribuição de chromebooks a professores da rede. Os equipamentos devem ser retirados em Porto Alegre (rua dos Andradas, 680), das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min. É necessário apresentar documento de identidade, crachá e formulário de empréstimo preenchido. A Secretaria informa que mais de 2,2 mil professores já receberam as ferramentas; e, dos 25 mil chromebooks adquiridos, 4 mil já foram disponibilizados. No total, foram distribuídos mais de 20 mil equipamentos nas 98 escolas municipais. Mas 1.750 servidores não foram retirar, desde o início do ano letivo.

