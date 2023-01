Escola da URI abre todas as turmas dos anos iniciais em Santo Ângelo

publicidade

A Escola da URI, em Santo Ângelo, inicia o ano de 2023 com a implantação dos anos iniciais do Ensino Fundamental, abrindo todas as turmas, do 1º ao 5º ano. Para isso, a instituição está realizando uma série de investimentos, tanto no seu quadro de professores, quanto em melhorias na sua estrutura física.

Está em fase final de conclusão todo o cercamento da escola, bem como a construção de um playground. Ambos os investimentos, trarão imenso incremento junto a área de convivência com novos brinquedos. Para os anos iniciais, a coordenadora pedagógica Candida Machado, informa que foi elaborada uma proposta moderna e atualizada, baseada nos três pilares do projeto de formação, quais sejam, acolhimento, inovação e resultado.

Segundo ela, trata-se de um projeto contínuo e completo, que está em consonância com o percurso escolar do aluno até o novo Ensino Médio, implementado em 2022. A Escola da URI oportuniza e destaca na proposta alguns componentes curriculares e oficinas, como inglês, educação financeira, educação socioemocional, laboratório de expressões corporais, oficina multi esportiva, oficina mind makers (pensamento computacional), oficina de dança e treinos esportivos.

Além da proposta pedagógica, a Escola usufrui de toda a estrutura acadêmica da URI, como: ginásios, laboratórios, biblioteca, auditório, campo de futebol e o quiosque, buscando sempre aliar a teoria dos conteúdos com experimentos práticos, que favorecem e potencializam a aprendizagem bem como a motivação dos alunos.

As matrículas encontram-se abertas e a Escola convida as famílias para conhecer a proposta pedagógica e a sua estrutura física. Para isto basta agendar um horário por meio do telefone (55) 9973.2842.