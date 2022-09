Escola de Capão da Canoa orienta alunas a não usarem roupas curtas

publicidade

Um bilhete enviado pela direção da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Iglesias Minosso Ribeiro, localizada na cidade de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (13). A direção da escola orientou as meninas que não usem roupas curtas na escola no período de calor.

"Orientamos as meninas que não usem shorts curtos ou tops na escola e que o melhor ambiente para esse tipo de roupa é o calçadão ou a praia", diz a diretora da escola municipal, Marcia Rejane Bassani. "Um advogado não vai ao fórum usando chinelo, cada local tem a vestimenta adequada, tivemos uma conversa informal com as alunas e o bilhete foi enviado para que os responsáveis ficassem cientes das orientações."

A mãe de uma aluna publicou o bilhete nas redes sociais e questionou os motivos da escola só ter enviado essa orientação para as meninas. Segundo Marcia, "os meninos costumam ir de bermuda mais comprida e por isso não direcionamos o bilhete a eles."

No texto publicado nas redes, a mãe afirma que a medida teria sido tomada para evitar o assédio na escola: "com a alegação que os meninos estariam se aproveitando e passando a mão na bunda das meninas, ou seja, em vez de chamar a atenção dos meninos e seus responsáveis, estão punindo as meninas pelas roupas que usam."

Segundo a diretora, nunca houve qualquer tipo de assédio na escola. "Caso isso ocorra, chamaremos o aluno e os responsáveis para uma conversa, não admitimos esse tipo de conduta, exigimos que todos se respeitem", conclui Marcia.

