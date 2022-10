Escola do RS conquista prêmio em SC e vaga em disputa no México com projeto de saúde mental

publicidade

A Escola Estadual de Ensino Médio Patrulhense, de Santo Antônio da Patrulha, participou da Feira Nacional Infomatrix com um projeto de saúde mental. Na última quarta-feira, os alunos Lívia Cruz Ramos e Rafael de Jesus Tressoldi defenderam, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, o projeto "Saúde Mental: a necessidade do autoconhecimento dos jovens no espaço escolar". A orientação foi dos professores da escola, Mateus Carvalho e Adriano Cardoso, e do professor Rodrigo Barreto, da QI Faculdades e Escola Técnica.

Na noite de sábado, ocorreu a cerimônia de premiação, que contou com a participação de Carlos Martins, representante oficial da Infomatrix Brasil, e Fernando Guzman, CEO da Solacyt - Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, organizadora da Infomatrix Mundial, com sede no México.

Os alunos Lívia e Rafael foram premiados em quatro categorias: a publicação em uma revista científica; o Prêmio Piazitos de Proteção à Infância e à Adolescência, oferecido pela Embaixadora Mundial da Paz Vera Lima Ceroni; a mais alta colocação com o troféu Platino; e, por último, a vaga na Infomatrix Mundial em Guadalajara, no México.

O projeto participará ainda da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), que ocorre de 25 a 27 de outubro, em Novo Hamburgo. Já em novembro, a comunidade escolar deve se organizar para arrecadar fundos para custear as despesas da ida para o México, que ocorrerá em 2023.