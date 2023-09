Escolas alertam para estrutura e segurança

publicidade

Comunidades de três escolas públicas do RS apresentaram, na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (AL), no final de agosto, na Capital, dificuldades escolares enfrentadas em infraestrutura e segurança.

A principal reclamação, segundo a presidente da Comissão, deputada Sofia Cavedon, se refere à Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituto Baha’i, em Gravataí, por fechamento da instituição. “Conforme informaram, em julho deste ano, a Secretaria Municipal de Educação avisou à direção que a escola seria interditada e fechada, devido a problemas estruturais”. E a comunidade escolar contesta a decisão.

Em nota enviada ao Correio do Povo, a secretária da Educação de Gravataí, Aurelise Braun, informa que há uma preocupação em relação à estrutura do prédio, pois, há cerca de 60 anos, ele foi projetado para ser residencial e não uma escola. Ela pontua que a conservação apresenta-se com mofo, rachaduras e sem espaço apropriado para a despensa de alimentos. Ela ressalta, ainda, que em frente ao Instituto Baha’i, há uma escola municipal, a EMEF Bárbara Maix, apropriada para atender aos alunos no próximo ano letivo. Nota na íntegra abaixo.

Secretaria informa sobre obras

A Comissão de Educação da Assembleia acolheu, em recente reunião (22/8), pedido de apoio para resolver problemas de estrutura física e segurança. Na rede estadual, foram as escolas de Ensino Médio João de Deus, em Cruzeiro do Sul; e Vila Prado, em Sapucaia do Sul. Na João de Deus, os problemas são de estrutura predial, principalmente na fiação elétrica. “Mais de 50% da escola está interditada”, informou o professor e diretor temporário, Oseias Souza de Freitas.

Já na Vila Prado, o vice-diretor, Luiz Henrique Lorenzoni, relatou que a escola sofre com invasões, furto de fios de cobre dos aparelhos de ar-condicionado, de micro-ondas e merenda. De acordo com a direção, a situação já foi encaminhada à Secretaria Estadual da Educação, mas segue sem uma resolução.

Em nota enviada ao Correio do Povo, a Secretaria informa, acerca da Escola João de Deus, que a reforma completa do Bloco I inclui a parte elétrica, a cobertura, além de banheiros, cozinha e refeitórios; e que está em fase de finalização de contrato.

Sobre a Escola Vila Prado, em Sapucaia do Sul, a Secretaria diz que os materiais furtados serão repostos, e que já houve reuniões com autoridades locais para garantir segurança e patrulhamento no entorno da escola.

Nota completa da Secretaria da Educação de Gravataí: "Em relação à situação da EMEF Instituto Baha’i, há uma preocupação com a questão estrutural do prédio. O mesmo foi projetado para ser residencial, não uma escola. A estrutura é muito antiga, com cerca de 60 anos. A escola possui dois banheiros pequenos, que atendem cerca de 114 alunos mais professores e funcionários. A conservação apresentou-se insalubre, com mofo, rachaduras, sem espaço apropriado para despensa de alimentos; a instalação de gás (botijão P13 no fogão industrial) não atende às normas de segurança. Então, são vários apontamentos que nos trouxeram um alerta. Ao assumir a pasta da Educação há pouco mais de três meses, tive o contato com a real situação do prédio e não podia ignorar a mesma, em que os alunos estão estudando nessas condições, sem um espaço escolar adequado e seguro. Pela avaliação do Corpo de Bombeiros, a escola corria riscos de interdição. Então a SMED se mobilizou para resguardar a segurança dos alunos e servidores, e assim garantir a manutenção das aulas até o final do ano letivo. Estamos em execução dos itens solicitados: casa do gás em construção, placas de sinalização e luminárias de emergência estão para chegar; os extintores já foram recarregados; está sendo feito o acompanhamento através da vistoria de engenharia da Prefeitura. Informamos ainda, que o prédio foi cedido pela Assembleia Espiritual dos Bahai’s de Porto Alegre há muitas décadas, sem documentação que regularizasse tal cedência. Estamos em tratativas com o representante da referida Assembleia para resolver a questão da documentação do prédio e definir os encaminhamentos. Por fim, ressaltamos que temos uma escola municipal em frente ao prédio da EMEF Instituto Baha’i, a EMEF Bárbara Maix, com condições apropriadas para atender a demanda de alunos a partir do próximo ano letivo".

* Sob orientação de Maria José Vasconcelos