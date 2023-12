Escolas de Porto Alegre participam de simulado de diplomacia mundial

publicidade

Ao longo de três dias, estudantes de oito escolas participaram de uma reunião semelhante à da Organização das Nações Unidas (ONU). A Pan American School de Porto Alegre sediou o simulado de diplomacia mundial, que estimula jovens a aprender a lidar com distintas situações e conflitos internacionais fictícios. A intenção é treinar a argumentação para resolução de crises por meio do consenso. A quarta edição do POAMUN – Behind Closed Doors contou com a presença da cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Carrie Munten, na palestra de abertura. A programação foi finalizada neste domingo (10), com apresentação das conclusões e premiação aos melhores estudantes.

O tema escolhido – Behind Closed Doors – aborda como assuntos internacionais sensíveis são decididos em reuniões a portas fechadas. Participaram desta edição cerca de 70 alunos da Pan American School e outras sete instituições convidadas: Colégio Militar de Porto Alegre, La Salle Santo Antônio, Colégio Farroupilha, Colégio Salesiano Dom Bosco Porto Alegre, Colégio Marista Rosário, Escola Americana do Rio de Janeiro e Saint Nicholas School de Pinheiros (SP).

A própria cônsul-geral contou que também participou do clube MUN na escola, quando era estudante, e fundou uma unidade anos mais tarde em sua universidade, em Nova York. “Diplomacia significa construir relacionamentos e garantir que você encontre um terreno comum”, afirmou Carrie.

O evento de Porto Alegre atingiu objetivos: “Foi uma experiência de muito aprendizado em que todos conseguiram chegar a consensos com diplomacia, sem se exceder. O que mais chamou atenção foi o espírito de colaboração entre todos. Queremos criar espaços para formação de lideranças positivas, pois precisamos de pessoas com perfis conciliadores no mundo atual”, avaliou a presidente do POAMUN Club, Gabriela Saute, secretária-geral do evento.

Durante os três dias, as delegações interagiram e trocaram ideias entre quatro grupos divididos por tópicos: Conselho de Segurança, Conselho de Direitos Humanos Júnior, Comitê Especial Júnior e Reforma do Governo de Getúlio Vargas em 1930. Esses assuntos lançaram as bases para debates e negociações, sendo que, no último, os estudantes representaram personagens históricos como Getúlio Vargas e Luís Carlos Prestes.

Os próprios alunos planejaram todas as etapas da organização do evento, incluindo a captação de recursos para sua realização. Conselheira do POAMUN Club, a professora Leslie Smallwood destacou a oportunidade de desenvolvimento e de networking a partir das conexões criadas pelos estudantes da escola com os de outras instituições convidadas.

Já Bruno Britto, coordenador de ensino fundamental 2 e ensino médio da Pan American School, ressaltou o aprendizado como principal marca da atividade: “O grande objetivo é o aprendizado dos estudantes, o desenvolvimento da argumentação e da expressão”, completou.