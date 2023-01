Escolas do RS se preparam para os estudos de recuperação

publicidade

A rede estadual de ensino começou na última quinta-feira a mobilização para a realização dos “Estudos de Recuperação”, que ocorrem de 8 a 17 de fevereiro nas escolas estaduais. Conforme a Secretaria da Educação do RS (Seduc), a medida é uma oportunidade adicional para que o aluno recupere as aprendizagens que necessita para o próximo ano letivo, que começa em 23/2, possibilitando a sua aprovação, caso alcance os índices necessários.

A ação será realizada com os alunos que apresentaram resultado inferior à média anual ou com frequência menor que 75%. Em dezembro, os estudantes que não foram aprovados receberam seu Plano de Estudos de Recuperação personalizado, com a indicação das fragilidades que precisam ser superadas para a continuidade da vida escolar e avanço de ano letivo. Nessa atividade, foram indicados aos alunos os materiais para estudo, como livros didáticos, plataformas de leitura, conteúdos da plataforma Google Sala de Aula, entre outros.

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, avalia que essa iniciativa representa uma nova oportunidade para consolidar as aprendizagens, considerando a singularidade de cada estudante e a diversidade das causas determinantes das situações de recuperação.

Na quinta-feira e sexta-feira da última semana, a titular da pasta liderou os encontros, que ocorreram na sede da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), em Porto Alegre, com as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), para definir estratégias para aplicação do plano de estudos.

Já de 27 a 31 de janeiro, ocorrerão reuniões das direções das escolas estaduais com as respectivas coordenadorias, para orientações. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, acontece a preparação das instituições de ensino para o início das atividades, no dia 8 de fevereiro. De acordo com Raquel, a gestão ocorre em vários níveis e a gestão da aprendizagem é uma delas. Segundo a secretária, é preciso trabalhar para que os diretores de escolas caminhem na mesma direção.

