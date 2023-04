Escolas gaúchas se mobilizam em ações de valorização da paz no Dia de Luta pela Segurança

publicidade

O Dia de Luta pela Segurança nas Escolas foi marcado por ações de valorização da paz, especialmente em razão das recentes ameaças de ataques a instituições de ensino no país nesta quinta-feira. A atividade mobilizou redes pública e privada do Rio Grande do Sul, com trabalhos criativos e diversos, como palestras, conversas acolhedoras e brincadeiras recreativas que envolveram pais, alunos e comunidades escolares.

Em Porto Alegre, na Escola Estadual de Ensino Médio Maria Cristina Chika e na Escola Municipal de Educação Infantil da Vila Mapa II, ambas no bairro Lomba do Pinheiro, apesar dos problemas enfrentados, como falta de estrutura e recursos humanos, foram realizadas propostas pedagógicas de acolhimento com mães, estudantes e familiares. Conforme a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada Sofia Cavedon, que visitou as escolas, "o trabalho da segurança pública, investigando e interrompendo as redes de ódio, proporciona às escolas fazerem a sua parte, que é acolher muito bem os alunos e alunas, buscar a presença de profissionais valorizados e espaços físicos adequados".

O Colégio Glória, da Rede ICM, na Capital, realizou ação no campo, com a participação de todos os alunos, nos turnos da manhã e da tarde. Eles seguraram balões, ouviram palavras de reflexão sobre paz e amor e cantaram a música "A paz", do Roupa Nova. Outras escolas privadas também promoveram ações em Porto Alegre. O Colégio Dom Bosco reuniu professores e funcionários no pátio para reforçar os valores de cuidado necessários para as relações. O grupo refletiu sobre a cultura da paz na sala de aula, aceitação das diversidades e importância de acreditarem que a escola é um local de relações saudáveis. O momento foi finalizado com a formação de um grande círculo, com todos de mãos dadas e um abraço coletivo. Já a direção do Colégio Monteiro Lobato foi surpreendida com uma ação da Turma 41 do Ensino Fundamental I. A organização ficou a cargo das mães dos alunos, que entregaram rosas brancas junto a uma mensagem de paz em diferentes setores da escola. Já as unidades educacionais da Legião da Boa Vontade (LBV), em Porto Alegre, Pelotas e Glorinha promoveram rodas de conversa, criação de mensagens de carinho entre os colegas, confecção de cartazes, além de cantarem músicas com pedidos de paz.

E a Rede Marista aproveitou o "Dia do Cuidar", em 19/4, para integrar e mobilizar a comunidade escolar. Participaram mais de 90 mil estudantes em todo o país, incluindo alunos dos Colégios Maristas Rosário, Champagnat, Ipanema, Assunção, São Pedro, Vettorello e Ir. Jaime Biazus, bem como das Escolas Maristas de Educação Infantil Renascer, Menino Jesus, Cézar Busatto e Tia Jussara. Devido às diferentes idades, foram realizadas abordagens diversas, como dinâmicas, reflexões, desenhos, poesias, entre outras atividades.

Tramandaí

Em Tramandaí, os alunos da rede municipal pediram por paz em todas as escolas do Brasil. Foram confeccionados cartazes, realizadas rodas de bate-papo e ações interativas com união de alunos para formação de frases como “Paz” e “Amor”. O prefeito Luiz Carlos Gauto assinala que “somente por meio da educação vamos construir um mundo melhor”. Segundo ele, a segurança nas escolas foi ampliada com uma série de medidas preventivas, como a instalação do Botão do Pânico e o patrulhamento da Brigada Militar, mas acrescenta que "é “fundamental que sejam feitas ações de conscientização da importância do amor e respeito ao próximo”.

Dois Irmãos

Na cidade de Dois Irmãos, o Colégio Imaculada Conceição da Rede ICM realizou, pela manhã, palestra com o delegado Felipe Borba, voltada a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. No encontro foi abordado sobre comunicação não violenta, bullying e segurança. E as crianças que frequentam o extraclasse entregaram balões brancos no pátio do colégio. À tarde, estudantes da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental formaram uma corrente e rezaram juntos pela paz. Também foram feitas brincadeiras lúdicas, entrega de flores, bombons, mensagens e distribuição de abraços.

Lajeado

Em Lajeado, o Grêmio Estudantil do Colégio Madre Bárbara, da Rede ICM, passou em algumas turmas e setores para agradecer aos profissionais de educação pelo exemplo de força e dedicação. Para os alunos do 2º ano do Ensino Médio, Isadora Martins e Rômulo Klein, presidente e vice-presidente do Grêmio, respectivamente, toda a jornada pelo conhecimento é guiada pelo profissional da educação. Os estudantes ainda publicaram um vídeo nas redes sociais (fb.watch/k1kc2ZU4hb/), ressaltando o respeito e admiração pelos profissionais da escola.

Uruguaiana

Em Uruguaiana, a assessoria pedagógica da 10ª Coordenadoria Regional de Educação fez visitas em várias instituições para acompanhar as atividades. A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Antônio Londero, no interior do município, juntou os alunos no pátio da instituição e cantaram a música “Paz pela Paz”, de Nando Cordel. O Instituto Elisa Ferrari Valls recebeu os estudantes do Ensino Médio com mensagens de acolhimento e paz. A Escola Estadual de Ensino Médio Dom Hermeto desenvolveu trabalho com o tema “A paz somos nós que fazemos” , para aguçar a sensibilidade dos alunos na promoção da não violência nas escolas.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Adir Mascia, cada estudante escreveu um pequeno bilhete sobre o entendimento de paz e balões foram colocados no hall de entrada da escola. E os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Mary Ulrich e da Escola Estadual Júlio de Castilhos assistiram palestra sobre bullying. A equipe do corpo de bombeiros e viaturas policiais também fizeram ronda em frente às instituições.

