Escolas municipais de SP retomam aulas 100% presenciais hoje

publicidade

Estudantes da rede municipal de ensino de São Paulo devem retornar presencialmente às escolas a partir desta segunda-feira. O rodízio de alunos foi suspenso e a Secretaria Municipal da Educação não exige o distanciamento mínimo entre os estudantes. Os pais e responsáveis que não enviarem os filhos e aulas deverão assinar um termo de responsabilidade.

A medida foi baseada nas orientações dos órgãos de saúde e passa a valer para as escolas de ensino fundamental e médio. O anúncio foi feito no dia 14 de outubro pelo secretário da Educação, Fernando Padula.

A frequência nas atividades presenciais segue facultativa para as famílias, de acordo com a lei 17.437, de 12 de agosto de 2020. Apesar de a participação nas atividades presenciais ainda estar a critério dos pais e responsáveis, é necessária a assinatura no termo de responsabilidade e no comprometimento para a retirada das atividades e para a participação nas aulas remotas.

Na rede municipal, as escolas foram reabertas em fevereiro, com limite de capacidade de até 35% dos estudantes, em formato de rodízio. Já a educação infantil também retornou com o limite de até 35%, mas sem rodízio de alunos.

Em março, devido à piora da pandemia na cidade, a secretaria adiantou o recesso do mês de julho. As atividades foram retomadas em 12 de abril, ainda com até 35% dos estudantes, em formato de rodízio. No mês de setembro, a educação infantil retomou o atendimento de 100% das crianças, sem rodízio, também sem a obrigatoriedade de presença