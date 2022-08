Estão abertas as inscrições para o Encceja para alunos que moram no exterior

publicidade

As inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) começam nesta terça-feira (23) e vão até o dia 3 de setembro. A prova é focada para brasileiros que moram no exterior e também aos jovens e adultos privados de liberdade que vivem fora do país.

O exame oferece a oportunidade para quem tem interesse de concluir seus estudos como o ensino fundamental e ensino médio de forma adequada para cada idade. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e o MEC (Ministério da Educação) são responsáveis pela preparação, aplicação e correção das provas.

No dia 27 de novembro, o Encceja será aplicado na América do Sul (Suriname); na América do Norte (Estados Unidos em Boston, Houston, Nova York e Miami); na Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Suíça) e na Ásia (Japão).

Para a unidades prisionais no Japão o Encceja está previsto para ser aplicado nos dias 28 de novembro e 9 de dezembro.

O exame é composto por quatro provas objetivas contendo cada uma 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação do ensino médio. Os participantes poderão optar pela escolha de quais provas desejam fazer no momento da inscrição.

