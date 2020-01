Estudantes apontam falhas em tentativa de inscrição no Sisu

publicidade

A hashtag #sisu2020 aparece na manhã desta terça-feira (21) entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro por causa de problemas encontrados por estudantes no momento da inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Diversas pessoas afirmaram que ao tentar fazer a inscrição em instituições federais de ensino superior aparecia a mensagem de que ela já havia sido encerrada. Procurado para comentar as falhas apontadas, o Ministério da Educação não se posicionou até a publicação deste texto.

As inscrições foram abertas hoje e, inicialmente, iriam até sexta, mas o MEC decidiu prorrogar o prazo até o próximo domingo, dia 26 de janeiro. A prorrogação se deu por conta dos problemas encontrados nas correções das provas do Enem.

Ao tomar conhecimento dos erros, o ministro Abraham Weintraub publicou um vídeo em sua conta no Twitter, afirmando que o site do Sisu está funcionando normalmente.

Bom dia! O Sisu está rodando normalmente nesta manhã. Manteremos as inscrições até domingo (26). Cada participante pode optar por se inscrever em dois cursos diferentes! Boa sorte a todos! pic.twitter.com/IFkqmoQ4Jx — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 21, 2020

Site do Sisu toda vez que eu coloco meu número de inscrição e senha: pic.twitter.com/DjX3jVIsdv — 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐫𝐲𝐬 (@SoleraVictor) January 21, 2020

indo fazer as inscrições no sisu// o site não tá carregando pic.twitter.com/5ZNUlUlCrs — andreia (@goomes_s) January 21, 2020