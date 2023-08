Estudantes fazem passeata por recomposição do orçamento, revogação do NEM e ampliação do TRI Escolar

publicidade

Para marcar o Dia do Estudante, que coincide com o aniversário da União Nacional dos Estudantes (UNE), movimentos e entidades foram às ruas no país, na última sexta-feira (11/8). Neste ano, pedem reposição do orçamento da Educação, revogação do Novo Ensino Médio (NEM) e direitos dos pós-graduandos. No RS, o ato também foi pela ampliação do benefício do TRI Escolar, para alunos de Porto Alegre e Região Metropolitana.

A manifestação na Capital começou pela manhã, em frente ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos. O grupo foi guiado pelo presidente da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas (Uges), Anderson Farias. E frases, como “Eu tô na rua, não abro mão, por menos juros e mais educação”, foram cantadas enquanto alunos percorriam as ruas, com apitos, tambores, cartazes e bandeiras.

A aluna do 3º ano do Ensino Médio e presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Protásio Alves, Larissa Aranda, de 18 anos, explicou que as mudanças com a implementação do NEM “foram drásticas”, sem preparação aos professores ou melhorias na estrutura da instituição. “No papel é muito bom, mas ruim na prática. Não temos um bom auditório, não temos salas boas, nem refeitório. Como vamos ter 22 matérias, sendo que não conseguimos nem comer direito?”.

O presidente da União Estadual dos Estudantes do RS (UEE-RS) e acadêmico do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do RS (Ufrgs), Airton Silva, destacou a reforma do Ensino Médio como pauta prioritária desse manifesto. “O NEM é excludente, pois torna o ensino precarizado”, afirmou.

Já o 1º vice-presidente do Cpers, Alex Saratt, parabenizou os estudantes e destacou a importância da “luta por um Brasil democrático, desenvolvido, com direitos para a juventude, negros, professores e alunos”. O dirigente sindical também pediu pela revogação do NEM.

Além da Uges, UEE-RS e Cpers, participaram do ato representantes da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre (Umespa) e centenas de alunos dos colégios Inácio Montanha, Emílio Meyer, Protásio Alves e Júlio de Castilhos, entre outros.

