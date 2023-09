Estudantes gaúchos conquistam medalhas em competições escolares

publicidade

Competições de conhecimentos e esportes conquistam o ensino no país, incentivando e integrando estudantes de todos os níveis. E o RS festeja recentes conquistas escolares na rede pública.

Ana Luiza Pereira Pinheiro, 11 anos, obteve o 3º lugar na etapa regional das Paralimpíadas Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em SP, em setembro. A estudante do bairro Restinga, em Porto Alegre, disputou atletismo, nas categorias 60 metros rasos e de lançamento de pelota para cegos. Ela estuda no 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dolores Alcaraz Caldas, e contou com o apoio do educador físico e professor Max Pompeo.

Já em robótica, o destaque ficou com a equipe “Lobóticos”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, na Capital. Os alunos Lara Hoffmann, Vítor Machado, Nathallya Gonçalves, Matheus da Rocha, Sury da Silva e Gabriele Welter se classificaram no Top 10 de expositores da etapa RS da Expo Favela Innovation, neste mês. As aulas de robótica integram as ações ofertadas no contraturno das aulas na Escola Villa-Lobos.

