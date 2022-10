Estudo da Secretaria de Educação mobiliza 73 mil escolares do RS

publicidade

A Pesquisa de Interesse do Ensino Médio Gaúcho, promovida pela Secretaria Estadual da Educação, entre 12 e 27 de setembro, teve a participação de 73 mil estudantes. A iniciativa junto a alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede estadual permitiu que eles indicassem oito das 24 trilhas de aprofundamento que fossem compatíveis com seus interesses, perfil e projeto de vida.

As trilhas compõem os itinerários formativos (parte diversificada do currículo escolar) e possibilitam ao aluno optar por áreas de conhecimento e temáticas que gostaria de se especializar. Os alunos das escolas-piloto do itinerário técnico e profissional tiveram ainda mais quatro opções de trilhas dentro dos eixos: gestão e negócios; ciências agrárias; tecnologias da informação (TICs); e controle e processos industriais.

A partir desse estudo, as escolas terão um mapeamento, que servirá de subsídio para a definição das trilhas de aprofundamento a serem ofertadas em 2023.

Nesta semana, uma live no canal TV Seduc RS no YouTube vai orientar colégios e equipes sobre a definição da oferta das trilhas pelas instituições de ensino. A proposta deverá se basear no relatório individual que foi gerado pela pesquisa de interesse do estudante e pelo estudo de contexto, elaborado em cada escola, com o objetivo de fazer uma análise da realidade local e da comunidade onde está inserida.