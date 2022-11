Evento do Senac reúne inovações para a educação

publicidade

Sob o tema “Educação como Renovação”, a sede da Fecomércio, em Porto Alegre, recebe, até o fim do dia desta sexta-feira, estudantes, professores e profissionais da educação para conferirem o que há de inovador no setor educacional por meio do "Experience Senac", promovido pelo Senac-RS. O evento teve início na quinta-feira e conta com palestras, experiências de Metaverso, no Espaço Gamer, feira de cursos e treinamento de habilidades.

Um dos grandes destaques está na experiência imersiva, proporcionada por óculos de realidade virtual, em que é possível entrar em uma sala de aula fictícia, interagir com colegas, conversar e realizar ações dentro do espaço.

Gerente de Educação do Senac-RS, Ariel Berti, destaca que um dos objetivos da programação é conectar projetos e vivências dos alunos com o evento. Para isso, realiza a feira de projetos, que reúne alunos das 34 unidades do Senac no RS. Os jovens Lucas Vieira, Stephany Souza e Eduardo Kling, do Senac de Taquara, expõem o projeto “Extra Bits”, que busca ser um “ombro-amigo” das empresas e consumidores, por meio de um aplicativo. Sobre o evento, Lucas considera que a “oportunidade de conhecer outros projetos e tecnologias” é o grande atrativo.

Outro espaço que proporcionou grande troca de experiências foi o de “Competições Senac de Educação Profissional”, onde alunos dos cursos técnicos de diversas áreas treinam habilidades para melhor se prepararem para competições nacionais e internacionais. Adão Felipe Mendes, de 20 anos, que realiza o curso de florista no Senac de Passo Fundo, relata que a oportunidade lhe trouxe muito conhecimento: “Já trabalhava em uma floricultura antes, mas não tinha nada perto da experiência que tenho aqui. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor”. O evento é gratuito e segue até as 18h30min.