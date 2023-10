Experience Senac, UfrgsMun e Enem PPL. Confira a Agenda do Ensino desta quinta-feira, 5/10

publicidade

Senac aborda novas formas de aprendizado

Nesta semana, dias 5 e 6/10, na sede da Fecomércio-RS (rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre, acontece o Experience Senac. O evento gratuito e aberto ao público visa pensar novas tecnologias e experiências no mundo da Educação. Haverá palestras, feira de projetos e atividades para troca de conhecimentos. Um dos palestrantes é o apresentador, jornalista e youtuber Iberê Thenório, criador do canal “Manual do Mundo”, no Youtube, que mostra formas divertidas de aprender ciência. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível ou um livro usado. Inscrição: tinyurl.com/4xzzkeep.

UfrgsMun

Até 20/10, a Universidade Federal do RS (Ufrgs) inscreve para o 20° UFRGSMUN, atividade extracurricular direcionada a estudantes de graduação e pós-graduação. O evento será realizado entre 1° e 4/11, no Hotel Plaza São Rafael (av. Alberto Bins, 514), em Porto Alegre. O UFRGSMUN é um Modelo de Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), em que os estudantes debatem sobre temas variados da atualidade mundial. Inscrição pelo formulário. E mais informações pelo Instagram (@ufrgsmun); ou pelo e-mail (ufrgsmun@ufrgs.br).



Enem PPL 2023

A partir de segunda-feira (9/10), estarão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2023. Os órgãos interessados em aplicar as provas em suas unidades têm até 27/10 para firmar o acordo junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e indicar o Responsável Estadual. A formalização deve ser feita por meio de ofício, enviado para o e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br. E o documento deve ser assinado pelo secretário de estado responsável pelo órgão de administração prisional ou socioeducativa. As provas serão aplicadas no país nos dias 12 e 13/12. Detalhes em: tinyurl.com/yjb6chh2.