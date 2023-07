Expoeducação apresenta novidades na PUCRS

publicidade

Com 34 estandes distribuídos pelo Centro de Eventos da PUCRS (av. Ipiranga, 6681), em Porto Alegre, a Expoeducação segue até o final da tarde de sexta-feira (21/7), paralelamente ao Congresso do Sinepe/RS. Com acesso gratuito, produtos, novidades e serviços na área da Educação são apresentados. Detalhes e programação no site do Sindicato.

Para as expositoras Elaine Boening e Debora Bregalda, da ONG Junior Achievement RS, a participação na feira proporciona dialogar com instituições da Capital e do Interior. “Temos foco em empreendedorismo, educação financeira e mundo do trabalho. E levamos educadores para dentro das escolas”, destaca Debora.

Na quinta-feira (20/7), o 2° dia do evento do ensino privado gaúcho, o público teve novidades. Houve palestras simultâneas em cinco palcos, que abordaram: Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; anos finais/EF e Ensino Médio; gestão educacional; Ensino Superior; e atendimento educacional especializado (AEE).

Durante a apresentação da temática “Autismo na escola”, o professor Rudimar Riesgo, da Ufrgs, abordou o neurodesenvolvimento e o aprendizado de crianças com autismo. “Debater o AEE é imprescindível. Nele, ocorre a adequação do método de ensino para aqueles alunos com alguma necessidade especial”, assinala o neuropediatra.

Para a professora Carolina Mendoza, do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, o Congresso é uma oportunidade de ativar pensamentos mais atuais. “Aqui, a gente consegue encontrar colegas, discutir ideias e novas possibilidades para a sala de aula.”

* Sob supervisão de Maria José Vasconcelos